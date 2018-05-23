Строившееся 26 лет омское метро с одной станцией велели достроить

Министерство транспорта рекомендовало правительству Омской области достроить метро, у которого за 26 лет появилась всего одна полноценная станция. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе директиву объяснили стремлением не допустить неэффективное использование бюджетных средств. Омским властям придется найти часть денег на строительство в региональном бюджете, часть — у инвесторов.

В середине мая областное правительство объявило о приостановке реализации проекта метро в Омске. Причина не сообщалась. Построенным тоннелям чиновники собирались найти применение.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году и обошлось бюджету в 14 миллиардов рублей. В последние годы тема превратилось в мем — за 26 лет были построены полторы станции: «Библиотека имени Пушкина», частично «Заречная» и «Кристалл». Денег у области нет не только на постройку объекта, но и на его консервацию.

В 2012 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить средства на строительство метро. Деньги получали вплоть до 2015 года, пока не обанкротился подрядчик. Для завершения строительства нужно еще 22 миллиарда.

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