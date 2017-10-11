Водители маршруток в Омске посоревнуются в пулевой стрельбе

Государственное предприятие «Омскоблавтотранс» проведет конкурс среди водителей автобусов. 13 октября участникам состязания предстоит продемонстрировать свои навыки в знание правил ПДД, пулевой стрельбе и скоростном маневрировании на «Газелях» и ПАЗ. Об этом сообщает ИА FlashSiberia.

В рамках конкурса водители будут стрелять по мишеням из малокалиберной винтовки и пистолета на дистанции 50 и 25 метров соответственно. Каждый участник сможет произвести пять пробных и пять зачетных выстрелов. Победителя определят по наибольшему количеству выбиты очков.

Как пояснили FlashSiberia организаторы соревнования, «водители, участвующие в соревнованиях, пока не собираются стрелять по пассажирам».

В июле прошлого года в Омске водитель такси в ходе конфликта с другим автомобилистом начал стрелять из травматического пистолета. В результате два человека были госпитализированы с травмами. О задержании таксиста не сообщалось.

