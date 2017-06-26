На Алтае устроили конкурс с перетягиванием коня Ректора

На фестивале напитков «АлтайФест» устроили конкурс с перетягиванием коня. В ходе состязания лошадь упала. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали такое отношение к животному.

Как рассказала одна из очевидцев, которую цитирует «Вести Алтай», в шоу приняли участие десять мужчин. «Наверное, уронить намеренно они ее не должны были, просто через черту какую-то перетянуть, возможно, хотя никакой черты я не видела. Но никто не координировал никаким образом», — добавила она.

Сначала для соревнований вызвали пятерых зрителей, но они не смогли победить жеребца. Тогда ведущий решил увеличить нагрузку вдвое. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы продемонстрировать, насколько силен конь породы советский тяжеловоз.

Некоторых возмутило, что животное тянули сразу в две стороны — 10 человек назад и мужчина за поводья вперед. Руководитель Барнаульского центра иппотерапии Екатерина Будкеева пояснила, что человек, который направляет движение лошади, должен быть. «Потому что лошадь инстинктивно может метнуться в сторону, при том, что ее удерживают. Если лошадь не удержала равновесие — возможно, управляющий не справился со своей функцией либо как-то с одной стороны потянули ее больше», — отметила специалист.

По ее словам, такие состязания для советских тяжеловозов проводятся со времен СССР. «Если лошадь не пострадала при данном выступлении, то думаю, что ничего страшного в этом нет», — добавила Будкеева.

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Коня предоставил один из спонсоров «АлтайФеста» Сергей Меркулов. Он и стал инициатором конкурса. Мужчина пояснил: «Для того чтобы лошадей этих разводили, нужно обязательно делать какие-то праздники, нужно делать шоу (...). Иначе их просто не будет — их всех сдадут на мясо». Меркулов признал, что «какие-то вещи» не рассчитали, поэтому животное упало. Травму конь не получил, заверил он.

Сейчас жеребец по кличке Ректор находится дома — в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Там в поселке Мусохраново живет единственный заводчик советских тяжеловозов в России.

Фестиваль «АлтайФест» проходил 23-24 июня рядом с селом Новотырышкино в Алтайском крае.