Житель Екатеринбурга выбросил с балкона котят, щенка и кролика

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который, по свидетельствам очевидцев, выбросил из окна домашних животных. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в пятницу, 12 мая, на улице Новой. Мужчина выбросил с балкона третьего этажа нескольких котят, щенка и кролика. Пострадавших животных забрали прохожие, однако некоторые питомцы скончались от полученных травм.

Было установлено, что подозреваемый — 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Он проживает с женой и двумя несовершеннолетними детьми. Отмечается, что иногда он ведет себя агрессивно и употребляет наркотики. При допросе мужчина вел себя неадекватно, отрицал факт правонарушения, а также то, что у него содержались домашние животные.

В октябре 2016 года житель Челябинска после ссоры с женой на почве ревности выкинул из окна девятого этажа двух ее котов, после чего собрал вещи и уехал к родителям. Прохожие пытались помочь животным, однако не смогли их спасти.