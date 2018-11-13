Россиянин захотел поджечь Ялту и сел

Ялтинский городской суд осудил на четыре года жителя Крыма за незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ. Об этом во вторник, 13 ноября, в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю сообщили ТАСС.

«Ялтинский городской суд вынес приговор 54-летнему крымчанину Юнусу Машарипову, обвиняемому в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1, части 1 статьи 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Как отмечается в сообщении, Машарипов создал «два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевез их на участок местности, находящийся недалеко от храма Святого архистратига Михаила», расположенного в Ялте.

«С помощью взрывных устройств Машарипов планировал осуществить поджог горно-лесистой местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», — рассказали в региональном управлении ФСБ. Кроме того, Машарипов незаконно приобрел дымный порох и хранил его в гаражном боксе, в котором он осуществлял ремонтные работы.

Самодельные взрывные устройства и взрывчатое вещество, были обнаружены и изъяты сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

7 ноября сообщалось, что ФСБ России в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года принимала особые меры для предотвращения терактов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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