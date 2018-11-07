ФСБ боролась с беспилотниками террористов на ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года принимала особые меры для предотвращения терактов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 7 ноября, со ссылкой на директора ведомства Александра Бортникова сообщает ТАСС.

«Органы ФСБ (...) предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования БПЛА террористами в ходе подготовки и проведения различных массовых политических и спортивных мероприятий, прежде всего в ходе проводившегося в России чемпионата мира по футболу», — сказал он.

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Бортников сделал это заявление, выступая на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России.

11 сентября сообщалось, что в ФСБ создана новая структура, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры. Обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий подобных преступлений займется Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Возглавит его заместитель руководителя научно-технической службы — начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко.

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