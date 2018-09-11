ФСБ создала новый киберотряд

В ФСБ создана новая структура, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры. Об этом во вторник, 11 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

Теперь обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий подобных преступлений займется Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Возглавит его заместитель руководителя научно-технической службы — начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко.

Приказ о создании НКЦКИ подписал директор ФСБ Александр Бортников.

Новое подразделение, по сути, станет центром, куда будет стекаться информация из профильных ведомств о кибератаках. Там ее будут анализировать, вырабатывать методы обнаружения и предупреждения и доводить информацию о «средствах и способах проведения компьютерных атак» до всех «субъектов критической инфраструктуры».

Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, занимавшийся ранее киберпреступностью, оказался не у дел после того, как его бывшие руководители попали под следствие по обвинению в государственной измене.

Высокопоставленные офицеры Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, по одной из версий, могли получить вознаграждение от американских спецслужб за данные об «атаках российских хакеров» на государственные, оборонные и политические ресурсы.

Вместе с ними в деле фигурирует бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

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