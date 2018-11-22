Омские школьники отжали грязные тряпки в чай и заинтересовали прокуроров

В Марьяновском районе Омской области дежурившие в школьной столовой старшеклассники разносили еду и напитки, перед этим выжав на них грязные тряпки. Об этом пишет издание «Новый Омск».

Свои «забавы» ученики снимали на видео, которое позднее оказалось в сети. Позднее в районном комитете по образованию прокомментировали инцидент, заявив, что случившееся оказалось инсценировкой, опасности для здоровья школьников нет.

Тем не менее, по информации агентства РИА Новости, региональная прокуратура организовала проверку. Надзорный орган планирует выяснить, как в данной школе соблюдается законодательство об образовании, а также санитарно-эпидемиологические нормы.

В сентябре 2017 года тульскую школу закрыли из-за массового заболевания учеников кишечной инфекцией. Тогда за медицинской помощью обратились 26 детей.

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