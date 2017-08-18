«Праздник топора» досрочно завершили после массового отравления

«Праздник топора» в Томской области будет завершен досрочно из-за массового отравления участников. Такое решение приняли власти региона, сообщил глава департамента информационной политики Алексей Севостьянов, сообщает «Интерфакс».

Изначально власти региона утверждали, что из-за инцидента событие не отменят, а основные мероприятия пройдут в выходные. Однако после массового отравления региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Праздник топора» должен был проходить в парке «Околица» в селе Зоркальцево с 15 по 20 августа. Однако 17 августа более 100 человек отравились после обеда в столовой для участников. 18 из них были доставлены в больницы с пищевым отравлением. Большинство пострадавших жаловались на тошноту, рвоту и высокую температуру.

Комплексные обеды и ужины были предоставлены компанией «Аппетит». До получения результатов экспертизы компания приостановила свою деятельность. Ее сменила столовая «Александра».

Ранее в августе в Уфе после свадебного банкета в кафе «Белый мост» отравился 51 человек. У всех пострадавших диагностировали сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления стали рыба или мясо, входившие в состав салатов.