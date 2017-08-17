Более 100 человек отравились на «Празднике топора» в Томской области

В Томской области на «Празднике топора» отравились более 100 человек. Об этом Tomsk.ru сообщил заместитель губернатора Андрей Кнорр.

Первых 18 отравившихся доставили в медучреждения с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру 16 августа. «На сегодняшний день к врачам обратились 129 человек, 24 госпитализированы, включая двух иностранцев, а также троих организаторов фестиваля. К сожалению, в больнице находится 14-летний ребенок», — заметил Кнорр.

Отмечается, что все пострадавшие питались в столовой для участников. Комплексные обеды и ужины были предоставлены компанией «Аппетит». До получения результатов экспертизы компания приостановила свою деятельность. Питание участников «Праздника топора» теперь обеспечивает столовая «Александра».

Ранее по факту произошедшего была начата проверка. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«Праздник топора» проходит в парке «Околица» в селе Зоркальцево с 15 по 20 августа. В рамках мероприятия около 200 мастеров из России и еще 22 стран соревнуются в плотницком, гончарном и кузнечном ремеслах.

Ранее в августе в Уфе после свадебного банкета в кафе «Белый мост» отравился 51 человек. У всех пострадавших диагностировали сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления стали рыба или мясо, входившие в состав салатов.