В Москве четырех подростков доставили в реанимацию после отравления алкоголем

В московскую 13-ю детскую клиническую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии госпитализированы четыре отравившихся алкоголем подростка в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подростки употребляли спиртное в квартире на 16-й Парковой улице, расположенной на востоке столицы.

«В виду алкогольной интоксикации организма они были доставлены в медицинские учреждения города», — сказано в сообщении, размещенном на сайте главного следственного управления СК России по Москве.

Также отмечается, что по факту инцидента начато проведение доследственной проверки. «Будут установлены обстоятельства приобретения и незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, а также условия их жизни», — говорится в пресс-релизе.