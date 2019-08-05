В России инвалида попросили подождать семь лет для переселения из ветхого дома

Житель карельского поселка Пиндуши Игорь Марченко, инвалид второй группы, рассказал, что несколько лет живет в аварийном доме и не может добиться переселения. Историю Марченко рассказало издание «Руна».

В 2005 году Марченко попал в больницу, где провел два года, после чего ему поставили инвалидность, и он не смог продолжать работу электриком. Мужчина задыхается и практически не может двигаться. Какое-то время семья жила у родственников, однако в 2012 году администрация поселения предоставила ему с женой полуразрушенное здание на улице Ленина 1950 года постройки. Как пишет «Руна», дом стоял на покосившемся фундаменте, у него были заколочены окна, а также износилась крыша. На тот момент Марченко еще мог двигаться и частично благоустроил жилье.

В 2015 году дом посетила комиссия, которая постановила, что в доме надо менять электропроводку, печи, у него износилась кровля, однако проведение ремонта нецелесообразно, так как дом непригоден для проживания. Его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава Пиндушского городского поселения Александр Заря запланировал организовать переселение жильцов в течение пяти лет. Однако на учет как нуждающихся в жилье семью Марченко поставили только через два года, потому что они «не обращались». Как пишет «Руна», позднее жильцов решили переселить из аварийного дома не в 2020, а в 2022 году.

В сентябре 2018 года компания «Недвижимость» провела свою оценку этого дома и также пришла к выводу, что его состояние не позволяет обеспечить приемлемые условия для проживания. Семья Марченко обратилась в суд, который постановил, что их надо незамедлительно переселить. Однако Заря утверждает, что в поселке нет денег на строительство и нет маневренного фонда.

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