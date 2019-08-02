Неизлечимо больная россиянка пожаловалась на лишение инвалидности и пенсии

Жительница Вологды Лидия Гусейнова, страдающая неизлечимым заболеванием, пожаловалась, что с нее сняли инвалидность и лишили таким образом пенсии. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в сообществе «Жизнь. ДД Новости Политика» во «ВКонтакте».

Гусейнова страдает склеродермией с поражением кожи и легких, из-за чего ей тяжело дышать. Кроме того, при похолодании ее руки синеют и теряют чувствительность, рассказала женщина. В 2017 году ей назначили инвалидность третьей группы сроком на год, хотя она утверждает, что ей была положена вторая группа. Через год во время переосвидетельствования ей снова продлили инвалидность на год. Женщина утверждает, что инвалидность должна быть бессрочной.

23 июля 2019 года медико-социальная экспертиза решила, что женщина больше не инвалид, и у нее отобрали группу. В главном бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области также не подтвердили инвалидность Гусейновой. Женщина обратилась в прокуратуру, к местным чиновникам и планирует подать иск в суд.

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«Когда на экспертизе я показывала врачу это [руки с симптомами заболевания], он даже не стал смотреть, а открыто мне сказал: "Я руководствуюсь бумагами, которые говорят, что вам не положена инвалидность". В грубой форме он отказал мне в инвалидности. Более того, пугал экспертизами, чтобы установить, правдиво ли я получила эту группу», — рассказала женщина в видеообращении.

Как пишет Ura.ru, пенсия Гусейновой составляла 9 тысяч рублей. По словам женщины, все деньги уходили на лекарства. В разговоре с агентством она рассказала, что после выхода видеообращения у медсоцэкспертизы появились претензии, и ее вызвали на разговор для «каких-то подписей о неразглашении информации». Женщина заявила, что не стала подписывать бумаги.

«Они оскорблены тем, что СМИ написали о "врачебном беспределе". Я никого не оскорбляла, [в видео] имен не называла, ко мне какие претензии? У меня есть ситуация, я ее обнародовала», — сказала Гусейнова.

16 июля в Москве задержали Елену Боголюбову, которая забирала на почте посылку с лекарством для неизлечимо больного сына. Позднее оказалось, что задержание проводили сотрудники таможни. В МВД не стали возбуждать дело против Боголюбовой, так как для этого не нашлось оснований.

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