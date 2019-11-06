Россиян захотели насильно переселить из одного разрушающегося дома в другой

В Барнауле жителей аварийного дома через суд заставляют переехать в бывшую детскую больницу. Находиться в обоих зданиях опасно для жизни, пишет «МК на Алтае».

В начале октября 2019 года в доме на 1-ой Западной улице частично обрушился потолок, после чего властями было принято решение о переселении. Несмотря на имеющиеся у администрации города помещения маневренного фонда, две семьи через суд принуждают заехать в бывшее здание детской больницы.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» заявили, что там уже потрескались все стены, а с потолка осыпается штукатурка. «Здание примерно одного возраста с домом, в котором люди живут сейчас. Снаружи тоже имеются трещины, осыпаются карнизы. Одна из трещин очень серьезная, на ней стоят контрольные маячки», — утверждают активисты.

В настоящий момент люди продолжают жить в старом здании с обвалившейся крышей. «Наш дом рухнет в любой момент, мы получаем отписки, никто ничего не проверяет. И этот еще из маневренных фондов в самом жилом состоянии, а в других, говорят, вообще безобразие. Нас туда запихают. Для наших квартир были деньги выделены, а в итоге денег нет, вариантов нет», — рассказала изданию «Подъем» одна из пострадавших.

По данным издания, в настоящее время в аварийном здании проживают девять взрослых и один ребенок. Первое заседание по выселению планируют провести 13 ноября.

В октябре этого года стало известно, что жителей нескольких аварийных домов в Магнитогорске захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку. 31 декабря 2018 года там обрушился подъезд.

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