Россиянин провалился в чужую квартиру сквозь сгнивший потолок

В городе Рубцовске Алтайского края сквозь крышу двухэтажного дома в квартиру провалился сотрудник коммунальной службы, передает ГТРК «Алтай».

Мужчина устранял на чердаке последствия некачественного капитального ремонта, проведенного в 2016 году. Несущие балки крыши прогнили из-за плохой вентиляции на чердаке: влага скапливалась в утеплителе, который тоже не поменяли. В результате в четырех квартирах появились дыры в потолке, в остальных они провисли, пошли трещины. После ЧП в доме, по словам местных жителей, коммунальщики внезапно стали менять изоляцию и усиливать стропильную систему (каркас скатной крыши).

Но жильцы не согласились на полумеры и потребовали полностью заменить крышу, а не проводить вновь частичный ремонт. Управляющая компания и региональный оператор не пришли к общему решению, кто виноват и кто будет исправлять последствия, поэтому на данный момент восстановление дома временно приостановлено.

В феврале 2018-го в Иваново слесарь аварийной службы провалился в коммунальную квартиру. Мужчина ремонтировал трубу отопления на чердаке, но потолочные перекрытия не выдержали и рухнули.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru