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Российские коммунальщики затеяли ремонт фасада и подожгли дом

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Ремонт фасадов в одном из многоквартирных домов Московского района Санкт-Петербурга стал причиной пожара. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Инцидент произошел вечером 28 августа в доме №27 по улице Фрунзе. Пожарных вызвали соседи, увидевшие с улицы, что из окон дома внезапно начал валить белый дым. По словам опрошенных изданием очевидцев, ремонтники занимались сварочными работами и не заметили, как искра попала на балкон квартиры, в результате огонь быстро перекинулся на жилые помещения.

Прибывшая на место происшествия бригада справилась с огнем, при пожаре никто не пострадал.

Весной 2019-го сообщалось о том, что сотрудники ЖЭК из города Прокопьевск Кемеровской области пробили потолок в одной из квартир, прочищая трубу. В феврале 2018-го похожий случай произошел в Иваново: слесарь, ремонтировавший трубу на чердаке одного из жилых домов, провалился через потолочные перекрытия в квартиру.

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