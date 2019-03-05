Российские коммунальщики продырявили квартиру и отказались возмещать ущерб

В городе Прокопьевске Кемеровской области сотрудники ЖЭК, предположительно, пробили потолок в одной из квартир жилого дома, расположенного в районе Северный Маганак. На действия коммунальщиков пожаловалась владелица жилища, опубликовав соответствующий пост в сообществе «Прокопьевск.ру» во «ВКонтакте».

По словам женщины, пробоину в потолке обнаружил ее сын 1 марта. «Я была на работе, мне позвонил сын и сказал, что у нас в ванной комнате дыра на потолке, — рассказала россиянка. — Оказалось, что наш ЖЭК №3 прочищал фановую трубу (причем даже не по нашему стояку) и пробил нам потолок, видимо, по причине своего "высокого профессионализма"».

Фото: страница группы «Прокопьевск.ру» во ВКонтакте

Владелица квартиры отметила, что пожаловалась на некомпетентных сотрудников руководству эксплуатационной конторы, но безрезультатно.

«На наши жалобы нам было сказано, что квартира ваша — и проблемы тоже ваши. Ничего восстанавливать или возмещать управляющая компания не собирается. Вот так чудно наш ЖЭК поздравил мою семью с первым днем весны», — написала женщина.

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В комментариях к посту пользователи порекомендовали россиянке подать на коммунальщиков в суд. Некоторые посчитали, что надо разбираться с нерадивыми сотрудниками при помощи грубой физической силы. «Надо прийти в ЖЭК и пробить им голову. Их голова — их проблемы», — посоветовал один из членов сообщества. «Вроде бы пробили потолок, а оказывается — дно», — заключил другой.

В феврале 2018-го похожий случай произошел в Иваново. Слесарь аварийной службы, ремонтировавший трубу отопления на чердаке жилого дома, провалился через потолочные перекрытия в коммунальную квартиру. Житель комнаты, куда случайно попал мужчина, помог ему подняться и привести себя в порядок. В результате происшествия никто не пострадал.

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