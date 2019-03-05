Российские коммунальщики продырявили квартиру и отказались возмещать ущерб

В городе Прокопьевске Кемеровской области сотрудники ЖЭК, предположительно, пробили потолок в одной из квартир жилого дома, расположенного в районе Северный Маганак. На действия коммунальщиков пожаловалась владелица жилища, опубликовав соответствующий пост в сообществе «Прокопьевск.ру» во «ВКонтакте».
По словам женщины, пробоину в потолке обнаружил ее сын 1 марта. «Я была на работе, мне позвонил сын и сказал, что у нас в ванной комнате дыра на потолке, — рассказала россиянка. — Оказалось, что наш ЖЭК №3 прочищал фановую трубу (причем даже не по нашему стояку) и пробил нам потолок, видимо, по причине своего "высокого профессионализма"».
Владелица квартиры отметила, что пожаловалась на некомпетентных сотрудников руководству эксплуатационной конторы, но безрезультатно.
«На наши жалобы нам было сказано, что квартира ваша — и проблемы тоже ваши. Ничего восстанавливать или возмещать управляющая компания не собирается. Вот так чудно наш ЖЭК поздравил мою семью с первым днем весны», — написала женщина.
В комментариях к посту пользователи порекомендовали россиянке подать на коммунальщиков в суд. Некоторые посчитали, что надо разбираться с нерадивыми сотрудниками при помощи грубой физической силы. «Надо прийти в ЖЭК и пробить им голову. Их голова — их проблемы», — посоветовал один из членов сообщества. «Вроде бы пробили потолок, а оказывается — дно», — заключил другой.
В феврале 2018-го похожий случай произошел в Иваново. Слесарь аварийной службы, ремонтировавший трубу отопления на чердаке жилого дома, провалился через потолочные перекрытия в коммунальную квартиру. Житель комнаты, куда случайно попал мужчина, помог ему подняться и привести себя в порядок. В результате происшествия никто не пострадал.