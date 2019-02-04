Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей

Жительница Тюмени отсудила у товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Контакт», управляющего имуществом многоквартирного дома, более 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Поводом для иска стало падение при выходе из подъезда, из-за которого женщина получила перелом левого плеча. Инцидент произошел 8 декабря 2017 года, уточняется в сообщении прокуратуры. Пострадавшая попала в больницу и была частично нетрудоспособна несколько месяцев — до 14 марта 2018-го.

Кроме того, по заключению экспертов, травмированная рука женщины функционирует менее чем на треть от нормы для здоровой конечности.

Пострадавшая подала иск в апреле 2018 года, потребовав у ТСЖ компенсировать ей расходы по лечению, а также возместить моральный ущерб. Суд удовлетворил требования женщины, взыскав в ее пользу более 270 тысяч рублей.

В 2018 году было принято судебное решение в пользу пострадавшего россиянина еще по одному делу против коммунальных служб. Житель Пензы подал в суд на городское управление жилищно-коммунального хозяйства после того, как его покусали бродячие собаки. Мужчина получил травму голени и вынужден был отложить заграничную поездку из-за курса лечения от бешенства. В качестве компенсации он потребовал от коммунальщиков 600 тысяч рублей, однако суд ограничил выплату 50 тысячами.

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