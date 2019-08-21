«Позорная пирамида» российских коммунальщиков заговорила

Представители ресурсопоставляющей компании «РКС-Самара» начали устанавливать перед домами, где живут задолжавшие за воду потребители, так называемые говорящие пирамиды позора. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом коммунальщики усовершенствовали конструкцию, которая успешно применялась для взысканий задолженностей с 2018 года. Сооружение в форме пирамиды, оформленное текстовым объявлением о том, что в доме живет должник за услуги ЖКХ, устанавливают во дворах систематических неплательщиков. Как следует из сообщения «РКС-Самара», с 20 августа установка конструкций сопровождается периодическими аудиосообщениями.

Материалы по теме Дави и тряси Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают

По словам коммунальщиков, нововведение произвело на должника и его соседей «эффект шумовой гранаты». Вокруг пирамиды собрались жильцы дома, а сам неплательщик в течение двух часов погасил долг более чем в 20 тысяч рублей. Перед внесением оплаты, как отмечают в «РКС-Самара», мужчина «снял свой позор на телефон».

Конструкции такого рода компания предполагает устанавливать во дворах должников только в том случае, если внешний вид дома и подъезда свидетельствуют о финансовом благополучии жильцов. Запись объявления планируется транслировать несколько раз в час на громкости, не превышающей установленные законом нормы. В часы шумовых ограничений аудиотрансляцию включать не будут.

Применять «пирамиды позора» для взыскания долгов за воду в компании начали летом 2018 года. Неплательщики реагировали на нововведение по-разному: некоторые пытались закрыть текст объявления о долгах, отмечались также случаи кражи конструкций.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru