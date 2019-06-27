Коммунальщики снова принялись позорить россиян за долги с помощью пирамиды

В Тюмени сотрудники коммунальных служб начали устанавливать «пирамиды позора» весом в 300 килограммов рядом с домами должников. Об этом 26 июня сообщило издание «Наш город».

Пирамиду установят рядом с жильем тех, чей долг по ЖКХ составляет не менее 10 тысяч рублей. Первая конструкция появилась на улице Дружба, 49, ее установили сотрудники водоканала. Хозяин частного дома должен заплатить за воду 30 тысяч рублей. Он закрасил надпись, но ее восстановили. До конца июня подобные пирамиды появятся еще по трем адресам.

В 2018 году подобные «пирамиды позора» установили коммунальщики Самары — конструкции подвешивали на кране перед окнами должников. Кроме того, представители коммунальных служб города использовали проекторы, отображая сообщения о задолженности с указанием номеров квартир на фасадах домов.

В апреле 2019 года в Ярославской области судебные приставы договорились с духовенством и местным хлебзаводом о продаже куличей с подарочным магнитом, на котором был призыв узнать о своих долгах. На магните был указан сайт, где граждане могут проверить себя на долги.

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