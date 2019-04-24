Россиянам продадут куличи с напоминанием об их долгах

В Ярославкой области судебные приставы договорились с духовенством и местным хлебозаводом о продаже куличей с подарочным магнитом, призывающим узнать о своих долгах, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«Настоятель храма благословил идею приставов и провел молебен на начало доброго дела», — говорится в сообщении.

На магните, вложенном в упаковку с пасхальной выпечкой, есть ссылка на сайт, где граждане могут проверить себя на долги. В ФССП отметили, что вопрос выплат стоит острее на майские праздники, когда люди уезжают за рубеж.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

В 2018 году самарские коммунальщики решили подвешивать трехтонные пирамиды позора перед окнами должников. Конструкции с такими надписями, как «вы должны» и «оплатите долг», висели на виду у жителей утром и вечером по несколько часов.

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