Приставы начали вычислять должников по камерам наблюдения

Столичные судебные приставы начали разыскивать должников через систему распознавания лиц, которая подключена к уличным камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного судебного пристава Москвы Сергея Замородских.

По его словам, сейчас в систему загружено 1,5 тысячи фотографий неплательщиков, и благодаря доступу к единой базе данных можно отслеживать передвижения этих людей по городу.

Замородских отметил, что этот метод начал применяться в 2018 году. Был получен «неплохой результат», но точных цифр он не привел. «Полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены», — добавил Замородских.

Согласно данным управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в прошлом году было найдено 1,6 тысячи должников.

Ранее московское правительство решило снабдить полицейских очками с функцией распознавания лиц. Первые их образцы будут продемонстрированы осенью 2019 года.

Сейчас в Москве к базам данных лиц, находящихся в розыске, подключены система видеонаблюдения метрополитена и 1,5 тысячи уличных камер. Информация обрабатывается оперативно-аналитическим отделом уголовного розыска.

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