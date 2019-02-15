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У российских полицейских появятся суперочки с функцией распознавания лиц

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Правительство Москвы планирует снабдить столичных полицейских суперочками с функцией распознавания лиц. Об этом сообщили РБК два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии.

По их данным, департамент информационных технологий мэрии тестирует функцию распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности, но о результатах этого проекта говорить пока рано, отмечается в ответе ДИТ на запрос.

Первые образцы нового устройства планируется презентовать осенью 2019 года.

Сейчас в Москве технология распознавания лиц внедрена в городскую систему видеонаблюдения: 1,5 тысячи камер подключены к базам данных лиц, находящихся в розыске. Их количество со временем будет увеличиваться. Также система распознавания лиц функционирует в метро.

В настоящее время на подъездах и во дворах жилых домов установлены 120 тысяч камер, информация с которых передается в единый центр хранения и обработки данных. Благодаря им во время чемпионата мира по футболу 2018 года столичная полиция раскрыла сотни преступлений. Информация с городских камер обрабатывается оперативно-аналитическим отделом уголовного розыска, который сумел установить личность и местонахождение похитителя картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

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