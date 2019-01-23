Создано приложение для обнаружения должников

В Китае запустили приложение, которое показывает местоположение людей, задолжавших деньги, в радиусе 500 метров. Утилита под названием «Карта злостных неплательщиков» уже доступна жителям провинции Хэбей, сообщает China Daily.

Доступ к карте возможен через мессенджер WeChat. Приложение предупреждает пользователя, если в радиусе 500 метров находится должник и, согласно China Daily, позволяет «разоблачить уклоняющихся от выплат должников, способных погасить свои долги». Программа также показывает точное местоположение должника.

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«Карта злостных неплательщиков» является частью системы социального рейтинга, который предназначен для определения уровня благонадежности граждан на основе их поведения. Система распознавания лиц будет осуществлять слежение за действиями граждан, и за каждое правонарушение или асоциальное поведение им будут начисляться баллы. Чем больше их у гражданина, тем ниже его «социальный рейтинг». Рейтинг планируют использовать в Китае, чтобы определять уровень доступа людей к услугам, транспорту, поездкам за рубеж и рабочим местам.

В 2020 году планируется ввести обязательную регистрацию в системе для граждан, на данный момент рейтинг работает в тестовом режиме в некоторых провинциях Китая.

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