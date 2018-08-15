Китай уличили в запугивании населения за границей

Китай постоянно следит за своими гражданами-мусульманами, проживающими в других странах, в том числе США. Об этом пишет The Daily Beast.

По информации издания, китайские власти в настоящее время создают глобальный реестр уйгуров, которые живут за пределами КНР. Они требуют от граждан предоставить им различную информацию и личные данные, давя на оставшихся на родине родственников. Все это делается в рамках масштабной кампании по мониторингу и запугиванию этнических меньшинств, поясняет ресурс.

Как рассказала женщина-уйгурка, живущая в США, несколько месяцев назад ей позвонила из Китая мать и попросила выслать ей несколько документов. Среди требовавшегося были номер американской банковской карты, телефона, фотография удостоверения личности, а также номер машины. «По ее голосу я поняла, что на нее давят власти. Ради ее безопасности я согласилась», — пояснила она. В итоге женщина слукавила, указав, что пользуется лишь китайской банковской картой и не водит машину.

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Подобные запросы через родственников в последнее время стали приходить и другим уйгурам, живущим за пределами Китая. От некоторых студентов даже требовали прислать копию договора с университетом или письмо от научного руководителя. Издание пишет, что зачастую это происходило после того, как оставшуюся на родине семью посещали местные полицейские или должностные лица.

Как отмечается, запросы поступают даже к тем уйгурам, которые стали гражданами других стран. Исключений нет ни для каких профессий. «Они просто говорят нам: "Мы следим за тобой" (...) даже если вы за границей, это не значит, что они не смогут что-то с вами. Потому что у них есть ваши друзья, ваши родственники», — заявил один из уйгуров, живущий в вашингтонской агломерации.

В августе Комиссия по правам человека ООН заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передавало Reuters. Сообщалось, что в таких лагерях граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной.

В Пекине же отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.

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