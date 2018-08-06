Бежавшего из Китая мусульманина по ошибке вернули в Китай

Немецкие чиновники по ошибке депортировали в Китай уйгура, просившего политическое убежище в ФРГ. Об этом сообщает The Local.

Слушание по делу о получении политического убежища 22-летнего мусульманина, имя которого не называется, должно было состояться 3 апреля. Однако факс из Федеральной миграционной службы не дошел до местных властей в федеральной земле Бавария. Утром в день слушания его посадили в самолет до Пекина, пишет газета.

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«Мы не смогли найти документ, — пояснили в Мюнхене. — Мы ужасно сожалеем, что мужчину депортировали, несмотря на поданную заявку на получение убежища. Миграционная служба Мюнхена сделала это не нарочно».

В то же время, по словам адвоката уйгура, после депортации мужчина пропал. «Никаких признаков жизни, — сказал он. — Боюсь, его задержали».

В феврале сообщалось, что около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им неродной. Местные жители говорят на уйгурском языке.

В мае 2017 года немецкие власти заявили, что готовы выслать из страны сотни тысяч мигрантов. Согласно немецкому законодательству, в случае отказа в предоставлении убежища беженец может подать апелляцию, а при повторном отказе — попросить о пересмотре решения. По словам высылаемых, о третьем и последнем отказе в убежище они узнают уже в полицейском участке непосредственно перед депортацией.

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