Германия возобновила депортацию афганцев

Немецкие власти возобновили депортацию афганцев на родину. Об этом сообщает Reuters.

Из ФРГ были высланы восемь мигрантов. Ранее они безуспешно подавали прошения о предоставлении убежища. Депортировали их только после того, как суд отклонил апелляции. По заявлению немецкой прокуратуры, все они на родине обвинялись в серьезных преступлениях.

Материалы по теме Погостили и хватит Европейские страны высылают мигрантов обратно

После того, как самолет с мигрантами приземлился в Кабуле, прибывшие были задержаны органами правопорядка. По словам Ангелы Меркель, депортируются только те, кто замешан в преступлениях и кого полиция и спецслужбы рассматривают как угрозу национальной безопасности ФРГ.

Это первая массовая депортация афганцев из Германии за последние месяцы. Процесс был приостановлен после теракта в Кабуле 31 мая, когда погибли 150 человек и более 400 получили ранения, а также было повреждено здание немецкого посольства. Тогда правозащитники и гражданские активисты подвергли правительство Германии жесткой критике, обвинив его в том, что оно высылает афганцев в страну, где им грозит опасность.