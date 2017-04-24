Немецкие власти отказали в убежище половине выходцев из Афганистана

В январе-феврале этого года власти Германии одобрили только 47,9 процента ходатайств о предоставлении убежища афганским мигрантам. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает газета Passauer Neue Presse со ссылкой на данные МВД страны.

Немецкое правительство отказало почти 14,5 тысячи афганцев. Всего было подано 27 639 заявлений, отмечает «Интерфакс».

В 2015 году 77,6 процентов просителей убежища получили положительный ответ, в 2016-м статус беженца был предоставлен 60,5 процента афганских мигрантов, сообщает немецкое издание.

СМИ ранее сообщали о том, что за последние два года на территорию ФРГ попали тысячи бывших членов экстремистского движения «Талибан» (запрещено в России).

На 2015 год в Германии проживали более 150 тысяч выходцев из Афганистана. За последние два года, на которые пришелся европейский миграционный кризис, число беженцев-афганцев существенно выросло, но их точное число неизвестно. В октябре 2016 года Берлин и Кабул достигли соглашения о возвращении беженцев на родину. К настоящему моменту из ФРГ в Афганистан депортировали 60 человек, в ближайшие годы немецкие власти планируют выслать еще 12,5 тысячи человек.