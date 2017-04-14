В Германии арестованы три человека по подозрению в пособничестве террористам

Немецкая полиция арестовала трех человек по подозрению в пособничестве террористам. Об этом сообщает Reuters.

Задержания прошли в городе Целле на севере страны. Среди арестованных — два 27-летних мужчины, афганец и турок, и также 25-летняя немка. Их подозревают в том, что они помогали террористу-салафиту, которого задержали еще 21 февраля. Как полагает полиция ФРГ, все арестованные намеревались совершить «крупную акцию насильственного действия, угрожающую безопасности государства».

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8 апреля вблизи Лейпцига немецкая контрразведка задержала мигранта из Марокко, который планировал устроить теракт у посольства России в Берлине. 24-летний Мухаммед намеревался совершить нападение, смешавшись с протестующими у стен российской дипмиссии в Берлине. Предположительно, атака должна была стать местью за поддержку Москвой президента Сирии Башара Асада.

В начале января в Германии по подозрению в подготовке теракта был задержан сирийский мигрант.

В 2015 году только в Германию прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из государств Северной Африки и Ближнего Востока.