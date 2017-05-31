Немецкие студенты попытались отбить у полиции высылаемого одногруппника-афганца

Немецкие студенты попытались отстоять одногруппника-афганца, которого хотели депортировать. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Инцидент произошел в Нюрнберге: учащиеся окружили машину, в которой сидел так и не получивший статус беженца одногруппник, и попытались не пустить к ней полицейских. Те применили дубинки и слезоточивый газ. Некоторых смутьянов задержали.

Из-за произошедшего 31 мая теракта Кабуле — взрыв унес жизни минимум 80 человек — все депортации из Германии в Афганистан временно приостановлены.