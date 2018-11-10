В России раскритиковали китайскую систему государственного расслоения граждан

В правительстве России посчитали систему ранжирования граждан по примеру Китая угрозой и заверили, что она не будет введена в стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов, передает агентство «Москва».

«Я считаю, что это довольно явная угроза, но, относясь к обществам с классической гуманистической традицией, нам удастся этой угрозы избежать. Я ее явно ощущаю, поэтому могу сказать, что на стороне правительства такие вопросы сейчас не обсуждаются, они не в повестке дня», — отметил он.

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В России не ведется разработка таких программ, как оценивание политического и социального поведения, подчеркнул Акимов. По его словам, на сегодняшний день «таких проектов нет».

Китайское правительство начало реализовывать систему социального кредита в начале 2010-х. Рейтинг учитывает репутацию граждан в государственных и общественных делах, коммерческой деятельности и судебной практике. Обладателям низкого рейтинга могут отказать в приеме детей в элитные частные школы, обслуживании в люксовых гостиницах, занятии руководящих должностей в некоторых отраслях, а также наложить другие санкции.

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