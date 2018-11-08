Китайских нарушителей выследят по походке

Китайские полицейские начнут идентифицировать людей по их походке. Соответствующая технология создана компанией Watrix, сообщает Associated Press.

Шанхай и Пекин стали первыми городами, в которых заработала новая технология. Искусственный интеллект программы способен узнать человека на расстоянии до 50-ти метров, в том числе со спины.

«Мы можем даже не сотрудничать с людьми, чтобы распознать их. Анализ походки нельзя обмануть прихрамывая или шагая шире, потому что мы анализируем все особенности конкретного тела», — заявил генеральный директор компании Хуан Юнчжэнь.

Система считывает силуэт человека и создает модель его походки. Однако разработка Watrix не может идентифицировать личности граждан в реальном времени, видеозаписи необходимо загружать в программу вручную. Анализ часового ролика займет 10 минут.

По информации Юнчжэнь, технология работает с точностью 94 процента. Для наилучшего результата она может распространяться вместе с системой распознавания лиц.

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