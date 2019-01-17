Мужчин с долгами по алиментам захотели отправить в армию

В Госдуме предложили исключить право неплательщиков алиментов на детей получать отсрочку от армии. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, поскольку им необходимо помогать семье. Законодателем имеются в виду мужчины, добросовестно исполняющие финансовые обязательства перед своими детьми. Однако данная норма сформулирована таким образом, что и уклоняющиеся от уплаты алиментов россияне могут воспользоваться этим правом.

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить категорию тех, кто имеет право на такую отсрочку, прописав в законодательстве «исключение для граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств», а также обязать Федеральную службу судебных приставов направлять по запросам военкоматов информацию о наличии задолженностей по алиментам в отношении призывников. Правки коснутся законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об исполнительном производстве».

В июле прошлого года сообщалось о разработке закона, запрещающего должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Проект документа получил поддержку министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В конце 2017 года стало известно, что российские мужчины задолжали более 100 миллиардов рублей на содержание несовершеннолетних детей. В 2018-м российским приставам удалось взыскать почти четыре миллиарда рублей долгов. Подавляющее большинство неплательщиков — мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. Каждому второму должнику был запрещен выезд за границу.

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