Российские коммунальщики «починили» дом доской

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) съехавшее с фундамента многоэтажное здание «починили», подперев доской. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Речь идет о доме №10/2 в микрорайоне Оптимистов: у здания села отмостка — специальное водонепроницаемое покрытие для защиты фундамента от дождя и паводков. Вместо ремонта сотрудники обслуживающей дом управляющей компании «Уренгойжилсервис» просто подложили доску в щель между основанием и самим домом.

Сотрудники УК заверили издание, что у дома просто деформирован фасад, и эта особенность не представляет опасности для проживания в здании. «Это связано с браком строительным… В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку поднимать», — добавили в УК.

Фото дома появилось в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» и вызвало бурную реакцию пользователей. Один из комментаторов отметил, что здание находится в таком состоянии уже полтора года.

В мэрии Нового Уренгоя заявили, что специалисты департамента городского хозяйства уже выехали к дому для его осмотра, и пообещали по результатам проверки принять необходимые меры.

В июле 2019 года жители Астрахани пожаловались на коммунальные службы города. Во время ремонта улицы ее вместо щебня засыпали мусором с кладбища, в том числе искусственными цветами и кусками могильных плит.

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