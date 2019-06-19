Россияне захотели поменяться домами с чиновниками и обратились к Путину

Жители Асбеста Свердловской области накануне прямой линии попросили президента России Владимира Путина переселить местных чиновников в их аварийные дома. Их видеообращение опубликовала депутат думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова на своей странице в «Одноклассниках».

На кадрах жильцы домов 4 и 4а на улице 8 Марта жалуются, что в их жилищах протекают крыши, не открываются окна и покосились стены. Россияне рассказали, что дома признали аварийными в 2010 году. Расселить их обещали с 2012 года, однако до сих пор этого не сделали.

Одна из местных жительниц, проживающая на первом этаже, опасается, что «того и гляди, второй этаж рухнет и <...> упадет ванная». По ее словам, полы у нее дома сгнили, а горячей или холодной воды нет с 2017 года.

«Наши дома 30-х годов постройки, из деревянного бруса, без фундаментов. Фундаменты сгнили, крыши текут, мы боимся за жизнь наши детей, что когда-то их придавит балками», — рассказала одна из местных жительниц.

«Мы убедительно просим разобраться в этом вопросе. Сколько можно кормить нас завтраками? Мы тоже хотим жить в нормальных условиях. Эти дома деревянные! Просим разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», — заявил один из героев видео.

Ранее Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с Путиным. Их внимание привлекло обращение жительницы Калуги, которая пожаловалась на необходимость в течение пяти лет жить в признанном аварийным бараке. В своем обращении она отметила, что местные власти не переселяют жильцов дома, подлежащего сносу.

Прямая линия с президентом начнется в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня до окончания прямой линии 20 июня. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение Москва — Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

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