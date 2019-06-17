Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По данным издания, следователи проверяют обращение жительницы Калуги, которая пожаловалась на необходимость в течение пяти лет жить в признанном аварийным бараке. В своем обращении она отметила, что местные власти не переселяют жильцов дома, подлежащего сносу.

По результатам проверки в Следственном комитете будет решаться вопрос о возбуждении дела.

Прямая линия с президентом начнется в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня до окончания прямой линии 20 июня. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение Москва – Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

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