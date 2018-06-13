Прямую линию с Путиным в интернете посмотрело более 12 миллионов человек

Прошедшую 7 июня прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посмотрело более 12 миллионов зрителей в интернете. Почти 3,5 миллиона человек следило за прямой трансляцией в официальной группе «ВКонтакте», а еще 9,2 миллиона — в сообществе социальной сети «Одноклассники».

За время прямой линии одноименные группы также набрали более 300 тысяч подписчиков каждая. Кроме того, видео с вопросом Путину от блогера Гусейна Гасанова собрало 9,6 миллиона просмотров на его странице в Instagram, а вопрос блогера Натальи Красновой посмотрели 1,6 миллиона человек.

7 июня Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в режиме реального времени. Прямая линия проходила в измененном формате: без гостей в студии, но со звонками губернаторам и министрам и чиновникам. Им заранее порекомендовали быть на связи на тот случай, если из их региона придет жалоба. Путин отвечал на вопросы россиян более четырех часов.