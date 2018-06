Путин оценил английский Мутко и отказался отправлять его на пенсию

Вице-премьер Виталий Мутко немало сделал для российского спорта, заявил президент России Владимир Путин, комментируя его деятельность в правительстве. Об этом он высказался в ходе ежегодной прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«В отношении него много всяких разговоров, я отдаю себе в этом отчет. Хочу обратить внимание, что, несмотря на то что его английский нуждается в совершенствовании, за годы его работы немало сделано в этой сфере спорта. Достаточно посмотреть, сколько всего построено. Надо обращаться к фактическим сторонам его деятельности. Мы увидим, что сделано немало», — сказал президент.

Так глава государства ответил на вопрос моряков о том, можно ли на кораблях нарисовать Мутко, чтобы они были непотопляемы. «Наши корабли и так непотопляемые», — пошутил он в ответ.

Путин также напомнил, что Мутко испытывал сильное давление в связи с ситуацией с допинговым скандалом. «Поэтому отправить его на пенсию невозможно», — подчеркнул он.

21 мая глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что россияне по-разному относятся к разным членам нового состава правительства страны, в кабмине есть лидеры и антилидеры. Так, по его словам, наименьшей поддержкой пользуется Виталий Мутко.

В 2010 году Мутко, занимавший тогда должность министра спорта, представлял заявку России на проведение чемпионата мира-2018 на английском языке. Фраза Let me speak from my heart («Позвольте мне говорить от всего сердца»), произнесенная с ярко выраженным русским акцентом, разошлась на мемы, став визитной карточкой чиновника.

Видеоролик под названием «Виталий Мутко фром хиз харт» набрал в интернете около двух миллионов просмотров. Позже Владимир Путин подарил Мутко самоучитель английского языка, а тот признавался, что зазубрил его.

