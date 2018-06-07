Путин объяснил отказ от полной зачистки правительства

Президент России Владимир Путин объяснил состав нового правительства стремлением сохранить положительные тенденции предыдущих полутора лет. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении прежних полутора лет. И я знаю, что если бы мы стопроцентно зачистили все правительство и привели новых людей — даже очень грамотных и хорошо подготовленных, — минимум два года потребовалось на то, чтобы сформулировать имеющиеся задачи или обозначить новые, у нас нет этих двух лет», — сказал президент.

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Глава государства подчеркнул, что «правительство будет обновлено за счет свежих, но хорошо подготовленных людей». Он также добавил, что персональная ответственность правительства должна быть абсолютной.

21 мая глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что россияне по-разному относятся к разным членам нового состава правительства страны, в кабмине есть лидеры и антилидеры. Так, по его словам, наименьшей поддержкой пользуется Виталий Мутко.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры на посты членов правительства, в тот же день глава государства подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

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