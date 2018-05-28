Медведев распределил обязанности между своими замами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Из документа следует, что вице-премьер Виталий Мутко займется вопросами жилья и городской среды. Также он будет отвечать за «сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, национальную политику и национальные отношения в целом».

Материалы по теме В России новое правительство Кто будет управлять страной в ближайшие шесть лет

В круг обязанностей Алексея Гордеева включены сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор.

Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев продолжит заниматься развитием Дальнего Востока, а также будет курировать Арктику. Министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы. Программу «Цифровая экономика» поручено курировать Максиму Акимову.

Вице-премьер Юрий Борисов в новом составе правительства будет отвечать за вопросы деятельности оборонно-промышленного комплекса. Константин Чуйченко — за планирование работы кабинета министров и контроль за исполнением его решений. Помимо этого, он займется госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!