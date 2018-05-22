Новых членов правительства уличили в стеснительности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на первом заседании нового состава правительства отметил стеснительность новых членов кабмина, передает РИА Новости во вторник, 22 мая.

После доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год, Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания. Однако главе правительства никто не ответил.

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«Тишина. Стеснительные пока. Ну? а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — вновь поинтересовался премьер.

У присутствующих не оказалось предложений по проекту изменений в бюджет на текущий год, отмечает агентство.

Накануне глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что россияне по-разному относятся к разным членам нового состава правительства страны, в кабмине есть лидеры и антилидеры. Так, по его словам, наименьшей поддержкой пользуется Виталий Мутко.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры на посты членов правительства, в тот же день глава государства подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

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