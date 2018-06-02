Мутко останется в российском футболе

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер Виталий Мутко не покинет свой пост. Об этом сообщил вице-президент РФС Сергей Анохин, слова которого приводят «Известия».

«Наверное, через 3-4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается уходить», — сказал Анохин.

По его словам, на работу Мутко не повлияет возможный отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворять его апелляцию на пожизненную дисквалификацию в Международном олимпийском комитете (МОК). «В целом на работу Виталия Леонтьевича во главе нашего футбола может повлиять только его занятость на новой должности — заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития», — посчитал вице-президент РФС.

В декабре 2017-го Мутко на шесть месяцев оставил должность президента РФС. Тогда же чиновник покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Эти действия последовали за дисквалификацией, наложенной МОК: в комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016-м на четыре года.

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