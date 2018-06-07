Путин ответил на вопрос о своем преемнике и одиночестве

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не готовит своего преемника в классическом смысле. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Преемника изберут россияне. Я думаю над тем, чтобы у нас росло молодое поколение управленцев, которые смогут взять на себя ответственность», — сказал он.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос, не одиноко ли ему на так называемом политическом олимпе. Он подчеркнул, что имеет команду единомышленников.

В ходе прошлогодней прямой линии Путин также говорил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ.

7 июня Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в режиме реального времени. Эта прямая линия проходила в измененном формате: в студии не было зрителей. Программа длилась более четырех часов.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

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