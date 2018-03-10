Путин порассуждал о преемнике

Президент России Владимир Путин назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после ухода с поста главы государства ему грозит опасность. Об этом он заявил в интервью каналу NBС. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля в субботу, 10 марта.

«Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений», — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что США заинтересованы в стабильности и процветании России.

Материалы по теме «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» Путин пригрозил Западу, рассказал о новом оружии и будущем России

На вопрос о вероятном преемнике российский лидер ответил, что думает об этом с 2000 года. «Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — считает Путин.

Также в интервью NBС президент России вновь прокомментировал обвинения США во вмешательстве в американские выборы и заявил, что США постоянно вмешиваются в избирательные процессы в РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!