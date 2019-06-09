Анонсирована дата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Эфир начнется в 12:00 по московскому времени. Вопросы будут приниматься с 9 июня до окончания прямой линии 20 июня. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение Москва – Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. В прошлом году формат прямой линии был изменен: в студии не было гостей.

Первая прямая линия с президентом России прошла в декабре 2001 года.

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