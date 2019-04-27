Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным

«Прямая линия» президента России Владимира Путина запланирована на лето. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 7 июня. Ее посмотрели более 12 миллионов зрителей в интернете. Почти 3,5 миллиона человек следило за прямой трансляцией в официальной группе «ВКонтакте», а еще 9,2 миллиона — в сообществе социальной сети «Одноклассники».

Путин отвечал на вопросы россиян в режиме реального времени 16 раз. В последний раз прямая линия проходила в измененном формате: без гостей в студии, но со звонками губернаторам, министрам и чиновникам. Им заранее порекомендовали быть на связи на тот случай, если из их региона придет жалоба. Президент отвечал на вопросы более четырех часов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!