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Анонсирована прямая линия с Путиным

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Дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 29 мая.

Конкретную дату представитель Кремля не назвал, но заверил, что это будет не 13 июня.

В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. В прошлом году формат прямой линии был изменен: в студии не было гостей.

Первая прямая линия прошла в декабре 2001 года.

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