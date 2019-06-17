Российский пенсионер уехал жаловаться Путину и нашелся через три месяца

Житель города Курчатов Курской области в начале марта поехал в Москву жаловаться президенту Владимиру Путину на коммунальщиков и пропал. Полицейские нашли его спустя три месяца в другом городе, где он уже успел обустроиться, сообщает Kursktv.ru.

Заявление о пропаже мужчины его жена написала 8 марта. Он был старшим по дому и ушел с документами за несколько дней до праздника, чтобы поехать в столицу на прием к главе государства. По данным полиции, он действительно доехал до Москвы, но затем его след пропал. В середине июня появилась информация, что он живет во Владимире, и «решил сменить прописку», не сообщив об этом жене.

В преддверии прямой линии с президентом, которая намечена на 20 июня, Следственный комитет начал проверки по жалобам россиян. В частности, следователи проверяют обращение жительницы Калуги, которая рассказала о вынужденном проживании в аварийном бараке на протяжении последних пяти лет. Она указывала, что местные чиновники отказываются переселять жильцов.

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