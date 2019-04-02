Восьмилетний россиянин сбежал в кругосветное путешествие и дошел до Волги

В Астрахани полиция разыскала восьмилетнего школьника, который ушел из дома и оставил записку со словами «Мама я отправился в кругосветное путешествие целую» (пунктуация автора сохранена). Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

С заявлением о пропаже ребенка обратилась 37-летняя россиянка. Она указала, что отводила младшую дочь в детский сад, а когда вернулась, сына не было дома. По словам женщины, мальчик оставил записку, в которой предупредил, что отправляется в «кругосветное путешествие».

В поисках ребенка участвовали несколько групп. Мальчика нашел полицейский, проезжавший в Астрахани по Новому мосту через Волгу. Школьник пояснил, что путешествует, но признался, что уже устал и хочет отдохнуть.

На побег из дома мальчика вдохновило прочтение книги. С собой он взял рюкзак, в который сложил любимые энциклопедии, игрушку, деньги из своей копилки и банан, уточнили в пресс-службе МВД со ссылкой на начальницу подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Юлию Буланову.

Сообщается, что с ребенком все в порядке. С ним и его матерью уже провели профилактическую беседу.

В мае прошлого года гулявшего в одиночестве школьника придавило обвалившейся кирпичной стеной в Ивановской области. Спасатели извлекли подростка из обломков и передали работникам скорой помощи. В результате происшествия он получил переломы обеих ног и руки.

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