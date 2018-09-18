В Сибири попугай сбежал из дома и спутался с голубями

Жители Барнаула пытаются спасти попугая, который сбежал из дома и летает по городу, присоединившись к голубям. Об этом сообщает региональное издание «Комсомольской правды». Уже несколько недель он не попадается на уловки людей и продолжает жить на свободе.

Руководитель лаборатории АлтГУ «АлтайФалькон» Виктор Плотников уточнил, что попугай сможет прожить так еще некоторое время. «Температура воздуха для него некритичная, еды достаточно. Он ест плоды, семена, сорные травы. На улицах Европы живет достаточно много одичавших попугаев, чувствуют они себя в городе прекрасно», — сказал он.

В то же время орнитолог подчеркнул, что птицу необходимо поймать, поскольку наступающие сибирские холода она точно не переживет. Плотников предложил несколько вариантов: изготовить специальную ловушку, приманить попугая зерном, а затем накинуть на него сеть, а также дождаться когда птица, замерзнув, сама вернется к людям.

Местные жители озвучили еще несколько способов поимки попугая в соцсетях. Например, подписчики паблика «Барнаул 22» во «ВКонтакте», предлагали накормить птицу смоченными в алкоголе семечками или, если попугай разговаривает, попробовать договориться с ним.

В июле волнистый попугай залетел на территорию Невьянской исправительной колонии в Свердловской области. Заключенные приютили птицу, накормили ее и смастерили клетку. Вскоре птицу вернули хозяйке.

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